Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения

24.12.2017 09:56

О том, кому и почему могут отказать в оформлении пропуска, без которого невозможно пересечь линию разграничения в зоне АТО, сообщает сайт fdu.org.ua



В материале напоминают, что правила пересечения линии разграничения урегулированы Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденным приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 № 222-ог (далее – Временный порядок).



Так, согласно Временному порядку, въезд на неконтролируемую территорию и выезд с нее физических лиц осуществляется при условии предъявления двух документов: любого документа, удостоверяющего личность, и разрешения физическому лицу (пропуска).



Пропуск выдается по решению Координационного центра или Координационной Группы о разрешении пересечения физическими лицами линии разграничения в рамках действующих контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на основании которого данные о личности вносятся в электронный Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО.



Пропуск можно оформить через веб-портал Службы Безопасности Украины (urp.ssu.gov.ua) или путем подачи заявления лично или по почте в Координационный центр, Координационную группу, на контрольный пункт въезда-выезда или на блокпост первого рубежа.



Основания оформления пропуска



Пропуск для пересечения линии разграничения может быть выдан гражданину Украины, иностранцу или лицу без гражданства при условии наличия у заявителя одного из следующих оснований:



проживание на временно неконтролируемой (контролируемой) территории лица, которое пытается выехать на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

размещение на временно неконтролируемой (контролируемой) территории места погребения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

смерти близких родственников или членов семьи на временно неконтролируемой (контролируемой) территории, что подтверждается соответствующими документами;

наличия права собственности на объекты недвижимости, которые находятся на временно неконтролируемой (контролируемой) территории;

необходимости участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимости выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

необходимости выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

осуществление поездок на временно неконтролируемую (контролируемую) территорию (трудовая деятельность, обучение, научная деятельность, культурная или религиозная цель, оздоровления, сопровождение ребенка в общеобразовательные или дошкольных учебных заведений и т.д.).



Важно: наличие у лица указанных оснований для пересечения линии разграничения необходимо четко указать в заявлении на получение пропуска и подтвердить документально, приложив копии соответствующих документов. При этом необходимо помнить, что документы, выданные на неподконтрольной территории не признаются и не могут быть приняты для рассмотрения государственными органами Украины.



Отказ в оформлении пропуска



По каждому заявлению на получение пропуска проводится проверка заявителя, которую осуществляют уполномоченные лица правоохранительных и контролирующих органов. По итогам проверки принимается решение о выдаче пропуска или об отказе в выдаче пропуска.



Заявителю может быть отказано в оформлении пропуска, в случае:



недостаточного количества предоставленных в заявлении данных о цели (основаниях) поездки и отсутствие приложенных документов, подтверждающих наличие основания для оформления пропуска;

если лицо подозревается в совершении уголовно-наказуемого деяния;

если паспортный документ поддельный, испорчен или принадлежит другому лицу;

если имеются сведения о том, что лицо содействовало совершению правонарушения или избежанию другими лицами ответственности;

при наличии у такого лица допуска и доступа к государственной тайне.

Решение об отказе в предоставлении лицу разрешения на пересечение линии разграничения принимается Координационной группой.



Информация о принятом решении отражается на личной странице заявителя веб-портала СБУ или направляется электронной почтой по адресу, указанному лицом в заявлении. В сообщении об отказе в оформлении пропуска указывается номер заявления на выдачу разрешения, дата принятия соответствующего решения, название Координационной группы, руководитель которой подписал такое решение.



Отмена ранее выданного пропуска



Выданный лицу пропуск может быть отменен по решению Координационной группы в случаях:



отказа лица в предоставлении согласия на обработку и хранение персональных данных;

если лицо подозревается в совершении уголовно-наказуемого деяния;

если имеются сведения о том, что лицо содействовало совершению правонарушения или избежанию другими лицами ответственности;

нарушение лицом порядка пересечения линии соприкосновения на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда или вне его;

наличия у такого лица допуска и доступа к государственной тайне;

выполнение Государственной пограничной службой Украины решений судов и поручений уполномоченных государственных органов (относительно запрета въезда в Украину и выезда из Украины лиц на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством).