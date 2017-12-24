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Развод сил и средств: СММ ОБСЕ сообщила о стрельбе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине проинспектировали на Донбассе процесс разведения сил и средств в ранее обговоренных в Минске участках. Тишины там нет.
Напомним, что Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, стороны конфликта обязались произвести этот самый развод в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). У Станицы этого так и не произошло. У Петровского и Золотого силы и средства развели, но стрельба там не утихает.
Вечером 21 декабря, пребывая на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала 1 очередь из крупнокалиберного пулемета и 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии 2 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения).
Днем 22 декабря, осуществляя патрулирование в подконтрольном "ДНР" Петровском на протяжении примерно 1 часа, члены патруля Миссии слышали 8 очередей из крупнокалиберного пулемета и 10 очередей из стрелкового оружия в 1–4 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения), 6 очередей из стрелкового оружия в 1–2 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения), а также 1 взрыв неопределенного происхождения в 4–5 км к юго-юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения). Кроме того, в тот же день команда СММ видела и слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 500–700 м к югу (по оценке, за пределами участка разведения), а также слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 1–3 км к северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Со своей позиции в 2 км восточнее подконтрольного правительству с. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка), к западу от участка разведения в районе Петровского, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, 5 очередей из крупнокалиберного пулемета и 3 выстрела из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2) — все в 2–5 км к юго-юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
В течение дня 22 декабря, осуществляя мониторинг вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого, Миссия отметила там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, обстрелы, СММ ОБСЕ
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