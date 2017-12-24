Штаб АТО предупредил: в Макеевке может рвануть!

24.12.2017 17:58

Пресс-центр штаба АТО выступил сегодня, 24 декабря, с предостережением. По его данным, оккупанты Донбасса готовят взрывную провокацию.



"Согласно Минским договоренностям на линии боевого соприкосновения с 00:00 часов 23 декабря 2017 объявлено перемирие на Новогодние и Рождественские праздники, - напоминает штаб. - Однако, не придерживаясь соглашений, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины".



Так, по данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря в день празднования католического Рождества, планируется испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.



"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские граждане - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.