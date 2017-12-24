"Симики" в метель прорвались с гостинцами к воинам АТО

24.12.2017 18:56

Представители группа Гражданско-военного сотрудничества Cimic Svitlodarsk, получив вчера волонтерскую помощь, доставили ее сегодня украинским воинам, защищающим Родину с оружием в руках.



Среди привезенного "симиками" - маскировочные сетки, теплые вещи и всякие вкусности. Несмотря на метель, офицеры ГВС добрались с гостинцами к воинам АТО, чтобы донести до них заботу неравнодушных людей. "Для защитников очень важно знать, что о них помнят, о них заботятся. Это помогает им нести тяжелую службу на переднем крае обороны", - отмечают представители Cimic Svitlodarsk.



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям. Они же доставляют переданную различными организациями помощь воинам АТО.