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"Симики" в метель прорвались с гостинцами к воинам АТО
Представители группа Гражданско-военного сотрудничества Cimic Svitlodarsk, получив вчера волонтерскую помощь, доставили ее сегодня украинским воинам, защищающим Родину с оружием в руках.
Среди привезенного "симиками" - маскировочные сетки, теплые вещи и всякие вкусности. Несмотря на метель, офицеры ГВС добрались с гостинцами к воинам АТО, чтобы донести до них заботу неравнодушных людей. "Для защитников очень важно знать, что о них помнят, о них заботятся. Это помогает им нести тяжелую службу на переднем крае обороны", - отмечают представители Cimic Svitlodarsk.
Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям. Они же доставляют переданную различными организациями помощь воинам АТО.
Теги: Донбасс, помощь, воины, АТО, симики
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