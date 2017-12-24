В Мариуполе появились удивительные скульптуры: опубликовано видео

24.12.2017 08:28

Театральный сквер Мариуполя украсили ледяными персонажами из мультфильмов. Как передает MRPL.CITY, прямо на глазах у мариупольцев мастера вырезали из кубов льда Спанч Боба, пингвиненка и других персонажей.



Процесс создания скульптур можно будет наблюдать до 25 декабря. Действо происходит возле городской елки. Некоторое время ледяные изваяния планируют сохранять, чтобы все мариупольцы и гости города смогли увидеть и сфотографироваться с популярными сказочными героями.



