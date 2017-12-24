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Архив - Донецкая область

В Мариуполе появились удивительные скульптуры: опубликовано видео

24.12.2017 08:28
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В Мариуполе появились удивительные скульптуры: опубликовано видео

Театральный сквер Мариуполя украсили ледяными персонажами из мультфильмов. Как передает MRPL.CITY, прямо на глазах у мариупольцев мастера вырезали из кубов льда Спанч Боба, пингвиненка и других персонажей.

Процесс создания скульптур можно будет наблюдать до 25 декабря. Действо происходит возле городской елки. Некоторое время ледяные изваяния планируют сохранять, чтобы все мариупольцы и гости города смогли увидеть и сфотографироваться с популярными сказочными героями.



Теги: Донбасс, Мариуполь, лед, скульптура
 
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