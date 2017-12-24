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Архив - Донецкая область

В Мариуполе провели парад собак

24.12.2017 15:37
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В Мариуполе провели парад собак

Сегодня, 24 декабря, в Мариуполе состоялся "ГАВ-парад", посвященный символу наступающего года – собаке.

Как сообщает MRPL.CITY, в необычном марше приняло участие около 70 собак. Некоторые хозяева украсили своих питомцев новогодней атрибутикой, другие - сами нарядились в костюмы сказочных персонажей и животных.

"ГАВ-парад" прошел от Театральной площади до Театрального сквера. Лучших собак отметили подарками.



Теги: Донбасс, Мариуполь, собаки, парад
 
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