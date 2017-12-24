В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы

24.12.2017 15:10

Координатор систем ООН в Украине Нил Вокер считает, что проблемы свободы передвижения и выплаты пенсий на неконтролируемых территориях Донбасса – два наиболее острых вопроса на сегодня. Естественно, не считая вопросов безопасности, которые стоят на первом месте.



"Важно, что по обе стороны линии соприкосновения – это граждане Украины. Они должны иметь связь со своей семьей, обществом, культурой. Они должны иметь возможность свободного передвижения. Конечно, мы понимаем, что есть аспекты безопасности, но мы продолжаем настаивать на свободе передвижения", – сказал Вокер в интервью "UKRLIFE.TV".



Вторым острым вопросом он считает выплату пенсий. "Для пенсионеров пенсии – это критический источник экономических ресурсов. Особенность конфликта в Украине – высокий процент пенсионеров, которые пострадали. Ни в какой другой гуманитарной ситуации в мире нет такого количества пенсионеров. Люди полностью зависят от пенсий, особенно на неподконтрольной территории. Часто это единственный источник дохода не только для пенсионера, но и для всей семьи", – подчеркнул Вокер.



По его словам, для решения этих проблемных вопросов украинским властям не хватает "монолитности". "Не всегда есть полное понимание между Верховной Радой, Министерством обороны и Уполномоченным по правам человека. Это важно решать", – считает координатор ООН.



Он также сообщил, что определены главные направления работы ООН в Украине относительно вооруженного конфликта на Донбассе на ближайшие 5 лет – с 2018 по 2022 годы.



"Есть 4 ключевых сферы, по которым мы работаем. Первое – это стабильное развитие и чистая окружающая среда. Вторая сфера – это улучшение социальных услуг. Очень важно, чтобы они не были дискриминационными: не важно где проживают граждане Украины, все они должны иметь доступ к качественным социальным услугам", – говорит Вокер.



По его словам, третье направление деятельности ООН в Украине направлено на развитие демократии и прекращение коррупции, увеличение эффективности Верховной Рады.



"Четвертый компонент – это социальное объединение и восстановление на востоке Украины. Речь идет не только об экономическом восстановлении, а о том, что в ходе конфликта сами громады и социальное полотно было разорвано. Громады страдали и от большого числа внутренне перемещенных лиц, и от насилия. Важно сформировать для них условия, в которых они смогут восстанавливаться и развиваться дальше", – сказал Вокер, подчеркнув, что все четыре направления деятельности организации в Украине объединены концепцией по соблюдению прав человека.