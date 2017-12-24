Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В первый день перемирия снайпер убил воина АТО

24.12.2017 06:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В первый день перемирия снайпер убил воина АТО

По данным пресс-центра штаба АТО, 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

"Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон, - отмечают в штабе. - На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков".

Так, по данным штаба, вчера днем оккупанты обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарской дуги.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Напомним, что Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх