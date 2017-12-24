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В Покровск пришло водное облегчение
В северо-западной части Покровска (бывший Красноармейск, что на Донетчине) на этой неделе заработала отремонтированная повышающая насосная станция, которая обеспечит жителей круглосуточным водоснабжением.
Директор КП "Покровскводоканал" Михаил Дитковский отмечает, что установлено итальянское оборудование, насосы качают от 100 до 130 кубов, высота столба - 46 метров, стоят мощные 30 Кв двигатели.
Как сообщает ddk.dn.ua, новое оборудование, которое позволяет выставлять любое давление, установили в старой, почти вековой башне по ул. 8 Марта, 81 г. Несмотря на возраст, она находится в удовлетворительном состоянии
Местные жители, которые десятки лет были "привязаны" к воде по часам, вздохнули с облегчением. Правда, часть абонентов еще не подключена к благам цивилизации, что связано с работами по замене водовода по ул. Шмидта и переподключением…
Это уже 10 насосная станция, открытая в последние годы. Она мощнее всех, заменила собой 3 насосных. На работы ушло 460 тыс. грн.
"Круглосуточно получают воду уже порядка 80 процентов жителей города, - рассказал заместитель мэра Дмитрий Гордиенко. - В будущем году намерены перевести весь Покровск круглосуточную подачу воды".
Экономический эффект от подобных усовершенствований, по заверениям властей, составил уже 2,3 млн. грн. При этом отмечается, что абоненты задолжали за воду около 13 млн. грн.
Напомним, что вчера в Покровске поддержали повышение тарифов на воду.
Теги: Донбасс, вода, ремонт, Покровск (Красноармейск), насосная станция
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