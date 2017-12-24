В Родинском открыли елку и резиденцию Деда Мороза

24.12.2017 07:33

Вечером 23 декабря в небольшом Родинском, что у Покровска (бывший Красноамрейск, подконтрольная часть Донецкой области) состоялось торжественное открытие главной елки города.



"На площади возле ДК "Шахтер" собрались взрослые и дети, которые с нетерпением ожидали праздничной программы. Со словами приветствия и поздравлений с наступающими новогодними и рождественскими праздниками к родинцам обратилась и.о. городского головы Екатерина Андрийченко, - сообщает ddk.dn.ua. - После этого свои огни зажгла красавица-елка, а небо озарилось яркими огнями фейерверка".



В течение нескольких часов творческий коллектив ДК "Шахтер" радовал гостей и жителей города прекрасными номерами.



Также всю детвору города ожидал приятный сюрприз – Резиденция Деда Мороза. Каждый ребенок мог пообщаться с добрым дедушкой и его внучкой – Снегурочкой, а также рассказать стишок или спеть песенку и получить сладкий подарок.



Кроме того, прошел и конкурс на лучший детский новогодний костюм. Все участники получили сладости, а три лучших наряда были отмечены ценными подарками – портативной колонкой, мобильным телефоном и планшетом.



Отмечается, что праздник стал возможным благодаря ГП УК "Краснолиманская", Родинскому городскому совету, политической партии "Наш край", а также финансовой поддержке депутата Покровского городского совета, члена исполнительного комитета Родинского городского совета Сергея Андрийченко.