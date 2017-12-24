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Архив - Донецкая область

В Верхнеторецком нашли взрывной "сюрприз"

24.12.2017 16:15
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В Верхнеторецком нашли взрывной "сюрприз"

Жители Верхнеторецкого (пгт в Ясиноватском районе на подконтрольной части Донетчины) сообщили представителям мобильной группой полка "Днепр-1", что в заброшенном нежилом доме на улице Торецкая периодически появляются неизвестные люди.

В процессе осмотра заброшенного нежилого дома был обнаружен черный полиэтиленовый пакет, а в нем - подозрительные предметы. Они были упакованы в специальную коробку, обертка которой - от индивидуального рациона питания, изготовленного в Российской Федерации для военных.

После этого на место вызвали следственно-оперативную группу полиции и экспертов-взрывотехников. Они-то и обнаружили внутри "сюрпризы" в виде двух гранат РГД-5 с запалами, пистолета Форт-12 с номером Н 0201 и 16 патронов калибра 9 х 16 мм. Продолжается поиск владельца всего этого "добра".



Теги: Донбасс, полк "Днепр-1", схрон, гранаты, Верхнеторецкое
 
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