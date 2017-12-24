В зоне АТО вновь сорвали перемирие

24.12.2017 18:16

Пресс-центр штаба антитеррористической операции сообщил, что сегодня, 24 декабря, в период с полуночи до 18.00, оккупанты Донбасса совершили два обстрела.



"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, - отмечает штаб. - В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении".



В пригороде Авдеевки противник более часа вел прицельный огонь по укреплениям сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВСУ.



"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - сообщает пресс-центр штаба АТО.