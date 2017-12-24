В зону АТО привезли Вифлеемский огонь

24.12.2017 12:21

Украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Отмечается, что в течение новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединениям, которые в настоящее время защищают Украину от российской нашествия.



"Четвертый год подряд пластуны не забывают о защитниках территориальной целостности Украины. Неравнодушные ребята делают это благое дело - привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда горел у вас в блиндажах и часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома", - отметил один из организаторов акции Роман Орищенко.



Вифлеемский огонь мира - международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая предусматривает распространение символического огня, зажженного в месте рождения Иисуса Христа. Акция основана в 1988 году Австрийской телерадиокомпанией как благотворительная. Цель - донести свет с символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома.



В Украине пластуны распространяют Вифлеемский огонь с 1998 года. Особенность огня мира заключается в том, что свечу, которая была от него воспалена, можно потушить и, когда снова ее зажечь, то огонь сохранит свою святость.