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Архив - Донецкая область

Жуткое ДТП на Донетчине: автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

24.12.2017 18:42
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Жуткое ДТП на Донетчине: автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Сегодня, 24 декабря, под Славянском в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.

Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло ДТП. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.

Больше всего пострадала водитель авто, женщина 1956 года рождения. Она доставлена в больницу.

В автобусе на момент столкновения находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель (оцарапано лицо) и девочка 2011 года рождение (ушибы).

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится проверка обстоятельств происшествия.



Теги: Донбасс, Славянск, автобус, ДТП, пострадавшие
 
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