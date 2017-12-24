Жуткое ДТП на Донетчине: автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

24.12.2017 18:42

Сегодня, 24 декабря, под Славянском в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.



Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло ДТП. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.



Больше всего пострадала водитель авто, женщина 1956 года рождения. Она доставлена в больницу.

В автобусе на момент столкновения находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель (оцарапано лицо) и девочка 2011 года рождение (ушибы).



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится проверка обстоятельств происшествия.