Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"

25.12.2017 13:15

Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка", запустив в серую зону перед Марьинкой около 80 авто за 5 минут до окончания работы контрольного пункта въезда-выезда. Об этом помощник начальника Краматорского пограничного завода Игорь Заруднев сообщил на своей странице в Фейсбуке.



"И снова провокации со стороны НВФ. За 5 минут до окончания работы КПВВ боевики запустили в серую зону перед Марьинкой около 80 авто. Ради безопасности граждан пограничники продолжили работу КПВВ, чтобы пропустить всех на подконтрольную территорию", - написал он.

Источник: http://www.ostro.org