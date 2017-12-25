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Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану
В поселке Сартана, что под Мариуполем, волки и лисы нападают на домашний скот и угрожают здоровью и жизни местных жителей, передает MRPL.CITY.
Жители поселка Сартана жалуются на бесконтрольно разрастающуюся популяцию диких хищников, которые уже нанесли убыток местным фермам и все ближе подбираются к домам людей, сообщает Мариупольское телевидение.
«Нашел разорванную овцу в этом загоне, съеденную до половины… В этом году уже был случай, когда две козы загрызли, еще две утащили. Постоянно скотину таскают и лисы, и волки, которых здесь тьма-тьмущая, с ниминадо бороться, потому что они уже и в поселок заходят», - рассказывает фермер Вадим Варалмас.
А поселковому жителю Виталию Гайте пришлось спасаться бегством от лисы, преследовавшей мужчину.
«Пошел ночью на огород петрушки нарвать. Чувствую что-то неладное, оборачиваюсь – в 5 метрах от меня лиса бежит. Испугался, ведь в руках ни палки, ничего нет, чем можно было бы отбиться. Кричу, а она идет на меня. Я побежал – она за мной», - делится Виталий.
Мужчине удалось избежать нападения животного, однако он отметил, что лиса была явно больна. Это не единственная история, когда жители Сартаны сталкивались с дикими животными около домов: Валентин Маринов заколол вилами лису с клочьями пены на морде прямо во дворе. При этом повлиять как-то на сложившуюся ситуацию и сократить популяцию пока невозможно, ведь охота до конца антитеррористической операции запрещена.
«Четвертый год проходят боевые действия, и регулирование численности диких животных никто не проводил, потому сейчас их плотность превышает все допустимые нормы. В некоторых районах она подходит к коэффициенту 5 при минимальном 0.5, а это уже страшно. Это значит, что сейчас 4 головы лисы на 1000 га хозяйственных угодий», - прокомментировал директор охотничье-рыболовного хозяйства «Приазовское» Николай Грек.
Он также уточнил, что имеют на руках все документы и разрешение на отстрел животных, но преградой стало руководство штаба АТО, которое беспокоится о безопасности охотников.
Напомним, что в поселке Сартана в заброшенном доме появился выводок лисиц.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Сартана
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