Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России

25.12.2017 12:00

Второй кандидат станет "маяком" для Путина

Главной интригой выборов президента Российской Федерации в 2018 году является то, кто займет второе место после действующего президента Владимира Путина. Об этом в интервью сайту "Сегодня" политолог и социолог, президент российского исследовательского центра "Политическая аналитика" Михаил Тульский.

"Второй кандидат является своеобразным маяком для Путина – в какую сторону дрейфовать. Если вторым будет Зюганов (интервью записывалось до того, как 23 декабря кандидатом в президенты России от КПРФ был выдвинут директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин – ред.) – значит народ хочет еще больше КНДРов и "ДНРов", хочет и дальше праздновать 9 мая 365 дней в году, постоянно видеть военные парады на Красной площади даже ценой того, что "жрать нечего", нормальной одежды и обуви – нет, в квартирах постоянно ржавая вода, дефицит всего и вся, зато – избыток "величия" и боеголовок", – считает Тульский.

Он также отметил, что если вторым будет Жириновский – значит народ хочет продолжения путинизма без "слишком больших" "перегибов".

"А если вторая будет Собчак – значит народ хочет изменений в сторону улучшения отношений с Европой, Америкой, Украиной и хочет сворачивания "ДНРов" и КНДРов. В этом плане от народа что-то зависит. Но, к сожалению, народ такой шанс ни капли не использовал на выборах в Думу в 2016 году", – отметил эксперт.

Как сообщалось, российский политолог Андрей Пионтковский называл вескую причину, почему Путин пойдет на уступки по Донбассу. В то же время он отмечал, что российский лидер не намерен лишать себя возможности контролировать Украину.

Источник: https://www.segodnya.ua