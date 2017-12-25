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Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров
Представитель Украины рассказала, что мешало договориться об обмене пленными с боевиками
В ходе переговоров по освобождению украинцев, которые находятся в заложниках у боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" возник целый ряд сложностей, которые все же удалось преодолеть.
Об этом рассказала вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной группе Минских переговоров Ирина Геращенко на своем Facebook.
"Был ряд несогласованных вопросов, как например верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории, те, кто уже отбыл наказание (срок закончился в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения), другие. Нам в рамках Минской гуманитарной группы, после непростых переговоров, удалось снять большинство из этих вопросов", – подчеркнула она.
"На протяжении последнего месяца СБУ, ГПУ, Минская гуманитарная группа, АП, пенитенциарная служба , Обмудсмен Лутковская, МИД и МВД, Нацгвардия и Минюст провели колоссальную работу, чтобы быть готовыми к освобождению", – рассказала она.
Кроме того, "вопрос освобождения заложников является ключевым для нормандского формата и обсуждался, в частности, во время телефонных переговоров канцлера Германии, госпожи Меркель, и с президентом Порошенко, и во время ее телефонного разговора с президентом Путиным".
"Президент Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось. И я благодарю всех причастных. Работаем над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самая масштабная подобная история, когда будет передано 306 граждан и освобождены 74 украинца", – заверила она.
При этом Геращенко добавила, что "каждую секунду" помнит о тех, освобождения которых добиться в эти дни не удалось.
"У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это поскорее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", – резюмировала она.
Теги: Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, пленные
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