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Власти Франции через суд намерены закрыть «представительство ДНР»
Власти Франции намерены через суд добиться закрытия «представительства ДНР» в Марселе.
«Глава представительства» Юбер Файяр отметил: «Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию».
Во французском МИД сообщили, что «представительство» зарегистрировано, как «ассоциация», в связи с чем не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.
По словам Файяра, на данный момент «ассоциация» ищет адвоката, чтобы отстоять свое существование. При этом он подчеркнул, что «представительство» продолжит работать: «Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Франция, суд, ДНР
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