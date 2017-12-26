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Архив - Донецкая область

Чебурашка в камуфляже: в соцсетях откровенно издеваются над открытием очередной "наливайки" в оккупированном Донецке

26.12.2017 09:13
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Чебурашка в камуфляже: в соцсетях откровенно издеваются над открытием очередной "наливайки" в оккупированном Донецке

В центре оккупированного Донецка недавно открыли кафе с незатейливым названием "Сепар". Логотипом питейного заведения владельцы выбрали персонажа мультфильмов Чебурашку, "принарядив" его в камуфляж, передает "Диалог.UA".

Автор поста предложил не громить заведение, когда в него придет украинская армия, а отредактировать название, добавив в него слово "дохлый".

Пользователи тут же отреагировали, на очередную "креативную" идею сторонников сепаратизма. По мнению некоторых, можно название сделать корректнее: к примеру "Двухсотый сепар". Некоторые же возмутились по поводу логотипа: "Причем Чебурашка? ".



Теги: Донецк, Донбасс, кафе, сепаратисты, логотип, Чебурашка, ДНР, ВСУ
 
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