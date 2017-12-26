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Что побудило главного российского попа Кирилла (Гундяева) вмешаться в войну на Донбассе? Названа причина странной активности кремлевского архипастыря
По мнению экспертов, патриарх Кирилл запланировал "разыграть религиозную карту" в попытке достижения мира на востоке Украины. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, в миру Владимир Гундяев, стал проявлять небывалую активность в мероприятиях по установлению мира на Донбассе. Эксперты определили цели главы Московского патриархата, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на online812.ru.
Как известно, главарь непризнанной "ДНР" Александр Захарченко анонсировал обмен пленными 27 декабря. При этом в СМИ уже просочилась информация, что в этом, безусловно, важном процессе помимо кума Путина Медведчука и предводителей донбасских квазигосударств примет активное участие и патриарх Кирилл. По мнению журналистов и представителей блогосферы, главный московский поп вовсе не случайно "зашел" в российско-украинский вооруженный конфликт.
В качестве причины эксперты называют охлаждение президента Путина к РПЦ и непосредственно к ее предстоятелю. Следовательно, Кирилл планирует разыграть религиозную карту в попытке установления мира на Донбассе. В принципе, цель Кирилла понятна. Если до войны на Донбассе и в течение "горячих" 2014 и 2015 гг он и его церковная братия делали все возможное, чтобы оторвать восточные и южные области от Украины, то сейчас задачи поменялись.
Теперь, дабы избежать окончательного попадания в немилость московского "царя" Кирилл-Гундяев выступает этаким "миротворцем" и хочет помочь Путину выйти из развязанного его сторонниками конфликта с "чистыми руками". В качестве второй причины называют попытки примирения со стороны Киевского патриархата. Впрочем, российская сторона слишком субъективно эти попытки трактует на свой лад.
Как ранее сообщалось, Московскому патриарху Кириллу собираются при жизни установить памятник в Москве.
Теги: Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, Московский Патриархат, ДНР, Захарченко
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