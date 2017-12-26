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К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО
Реальный уровень поддержки оккупационной власти в так называемой "ЛНР" не более 10 %. И несмотря на то что "власти" со всех углов говорят о так называемых "документах", "паспортах" террористической республики, массовости в их получении в оккупированном Луганске, а также городах, временно контролируемых боевиками, нет. На это обратил внимание украинский журналист Андрей Дихтяренко, передает "Диалог.UA".
"Смотрю новости: в Луганске вручили 100-тысячный паспорт гражданина ЛНР". Лично Корнет ("министр МВД" "ЛНР" - ред.) вручает какой-то женщине. Ок, считаю в уме. Эти паспорта появились в мае 2015 года, значит меньше 3,5 тысячи человек в месяц "огражданиваются", то есть большая часть населения оккупированной Луганщины (от 1,5 млн до 1 млн минимум - точных данных нет) вообще не захотела их получать. Это к вопросу о массовой поддержке оккупантов в ОРДЛО", - пишет журналист в посте в Facebook.
В комментариях к его посту пользователи отмечают, что названное пропагандистами количество выданных паспортов, скорее всего, значительно завышено. Также в комментариях упоминают о том, что темпы выдачи паспортов "ЛНР" замедляет отсутствие типографских мощностей, нужных для печатания такой продукции.
"Вообще не вижу проблему завезти необходимое оборудование из РФ в Донецк и Луганск, учитывая важность темы. "Грады" же и танки завозят", - ответил на такие комментарии автор поста. К слову сказать, РФ и дальше дистанцируется от "республик" на Донбассе и показывает явное нежелание помогать ОРДЛО в создании атрибутов "государственности".
Кстати, в недавнем сюжете луганских фейкометов о прибытии в Луганск 72-го гуманитарного конвоя из РФ сопровождавший этот конвой сотрудник МЧС РФ Максим Ложков говорил о том, что конвой прибыл в Донецкую и Луганскую области, а не в "республики", то есть даже российские чиновники уже осознают всю фейковость "республик" на оккупированных временно их страной территориях Донецкой и Луганской областей.
Отметим, что тот же Корнет самонадеянно заявляет, что до 2020 года все граждане "ЛНР" будут "паспортизированы" фейковыми "паспортами" недореспублики.
Напомним, что в соседней "ДНР" боевики решили людей принудительно заставить получить эти "паспорта" и даже уже придумали карательные меры для тех, кто начнет отказываться от псевдодокументов. Также донецкая молодежь заявила, что им наплевать на "ДНР", потому что они - граждане Украины.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР, боевики, гуманитарный конвой, террористы, оккупанты
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