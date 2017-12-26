"Моя Родина – Украина, а "ДНР" меня не интересует, здесь нет перспектив", - как молодежь Донецка поет в "столице" "ДНР" украинские песни и мечтает выбраться из "этого болота"

26.12.2017 13:36

Молодежь оккупированного Донецка признается, что "ДНР" - это дно без всяких перспектив на лучшее, поэтому многие мечтают отсюда выехать в поисках лучшей жизни. Молодые представители недореспублик не боятся на камеру российских пропагандистов говорить о том, что их Родина – это Украина, а не недоразумение из трех букв под названием "ДНР".

В одном из баров оккупированного Донецка украинская музыка – обычное явление. Здесь поют "Бумбокс" и другие произведения хитовых украинских исполнителей. Более того, как признаются молодые люди, даже ненавидящие "хунту" террористы, видящие "украинскую ДРГ" и врага во всех, в ком только можно, когда напьются, также выкрикивают песни на украинском языке, передает "Диалог.UA".

Российские пропагандисты в Facebook показали фрагмент ролика из бара Донецка, в котором даже в это военное и страшное время звучит украинская музыка. Здесь всегда поют украинские песни. Молодые люди открыто говорят, что любят Украину и никогда не согласятся с беспределом террористов, захвативших власть на их родной земле.

В то же время пользователи заявили, что "ДНР/ЛНР" - это временно оккупированная территория, а пропагандистам стоит привыкать к тому, что рано или поздно Украина отвоюет у России свои города. "Донбасс - это Украина была и есть, а путинские под**ки за все ответят", – пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее жители Донецка заявили, что террористы "ДНР" их жизнь превратили в ад, а "укропы", у которых, по данным "властей" боевиков, все ужасно плохо, живут намного лучше, чем "вставшие с колен" "молодые республики".