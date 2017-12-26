Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве

26.12.2017 10:49

Надежда три дня пытается оправдать перед украинским обществом свои поездки в «ЛДНР». Ее оправдания строятся на следующем: «В списках на обмен пленными указаны не все, находящиеся в плену. СБУ и волонтеры не всех нашли, они не работают. Верьте мне, и все будет хорошо». Огорчу тебя, Надя, передают novyny24.com.ua.

Все пленные идентифицированы и установлено точное место их нахождения в так называемой «ЛДНР» и РФ.

Каждому из пленных через определенные наши каналы обеспечивается и связь с родными, и поддержка медикаментами, и многое другое.

Украинскими спецслужбами сделано все, чтобы наши ребята были на свободе! И если мы не хотим отдавать «Васю» сепарам, то это только потому, что «Вася» еще до войны убил кого-то и не имеет никакого отношения к Минским соглашениям, и он как гражданин Украины должен понести заслуженное наказание.

Все вышеперечисленное было утверждением. А теперь у меня к тебе вопросы. Я имею право тебе их задать как экс-пленная «ЛНР».

Объясни мне, как ты умудряешься ездить к сепарам и тебя не берут в плен? Меня во второй раз взяли в плен, когда я уже была переговорщиком по пленным. Взяли тупо как разменную карту, несмотря на официальные договоренности со Светланой Коноплевой, «депутатом ЛНР».

Тебе мало твоего греха за погибших ребят, которых ты, уже находясь в плену, вызвала на свою защиту и обрекла их на смерть?

Ты не хочешь рассказать украинцам, как ты после своей очередной поездки в «ЛДНР» обрекла на плен нашу диверсионную группу в лице Михаила Поповича и Василия Сапронова, которая, влившись в «ополчение» и взяв на себя огромный удар, нам оказывала помощь с первых дней войны? Они верили тебе, идиотка. Даже я до последнего не знала, что они наши. И только после того, как Мишка с Васькой попросили твой номер телефона и встретились с тобой, они попали в плен. Ты ездишь туда, чтобы наших сливать сепарам?

Сестричка твоя, Верочка, каким образом в плен тоже попала? На какой срок? И каким образом освободилась?

Судья, которую ты из плена «вытащила», не знаешь, почему такие антиукраинские постановления теперь оглашает?

Закон твой дебильный под названием «Закон Савченко» не знаешь почему не распространяется на патриотов Украины, которые, находясь на защите Родины, такие как «Торнадо», «Айдар», «Донбасс», совершили малейшую провинность и гниют на нарах? Твой закон дает свободу барыгам наркоты, убийцам, насильникам, и, конечно, сепарам. Хотела заслужить уважение в криминальном мире? У тебя не получилось. Криминальный мир тебя тоже не уважает.

Ты хочешь своей персоной заменить Кабмин, МВД, СБУ, Антитеррористический штаб, военную разведку? Не смеши. Ты не герой! Ты предатель! И можешь сколько угодно через своих псов распространять видео, где меня перед обменом обнимает Сергей Грач, сепар, начальник военной комендатуры. Мне все равно.

Благодаря этим «объятиям» я добилась освобождения из плена Сергея Захарова, который пережил афганскую войну и второй войны он бы не выдержал. И поверь, если бы для этого нужно было бы переспать со всем «ополчением», я бы это сделала. И не тебе меня судить. Никак не тебе, сидящей в плену в чистой камере с трехразовым питанием, в белой футболке с трезубцем Украины.

Если бы ты хотела помочь, то делала бы это совместно с делегированными на это органами, мудро и хитро. А ты – трусливая и слабая натура! Ты просто лампочка Ильича, даже не лампа, а лампочка, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве.