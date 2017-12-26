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Новогоднее перемирие на Донбассе: боевики проводят коварные провокации
В понедельник, 25 декабря, боевики провели коварные провокации против сил украинской армии на Донбассе. Об этом рассказали в штабе АТО, сообщает ONLINE.UA.
Читайте также: Махинации боевиков на Донбассе: рассекречена новая схема захвата жилья Отмечается, что на Донецком направлении боевики открыли огонь из миномётов 120 мм калибра по позициям украинских военных неподалеку от Павлополя. Стрельба велась из оккупированного Сосновского.
На Луганском направлении враг обстрелял позиции сил АТО у Станицы Луганской. Помимо прочего, над Новгородским зафиксировали пролет запрещенного Минскими соглашениями вражеского беспилотника. Вследствие инцидентов никто не пострадал, украинские военные огонь в ответ не открывали.
Как сообщал ONLINE.UA, с 23 декабря было решено прекратить огонь на Донбассе на период новогодних праздников.
Теги: Донбасс, перемирие, провокация, Новый год, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Луганское направление, Минские договоренности
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