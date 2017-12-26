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Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов
26.12.2017 09:38
Террористы из минометов вели огонь по позициям сил АТО около Павлополя. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Донецк" Сергей Шаблиенко.
Пророссийские террористы продолжают нарушать "режим тишины" и вести огонь по позициям ВСУ, а также проводить разведку.
Вчера, 25 декабря, около 19:00 украинские позиции около Павлополя были обстреляны из минометов 120 мм. По оборонным укреплениям ВСУ было выпущено 5 мин со стороны села Сосновское.
Также вблизи Новогородсокго был замечен БПЛА.
Украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди армейцев нет.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление
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