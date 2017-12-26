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Архив - Донецкая область

Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов

26.12.2017 09:38
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Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов

Террористы из минометов вели огонь по позициям сил АТО около Павлополя. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Донецк" Сергей Шаблиенко.

Пророссийские террористы продолжают нарушать "режим тишины" и вести огонь по позициям ВСУ, а также проводить разведку.

Вчера, 25 декабря, около 19:00 украинские позиции около Павлополя были обстреляны из минометов 120 мм. По оборонным укреплениям ВСУ было выпущено 5 мин со стороны села Сосновское.

Также вблизи Новогородсокго был замечен БПЛА.

Украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди армейцев нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление
 
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