- Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря10:10
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе09:44
- Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов09:38
- ОБСЕ зафиксировала более 50 танков вблизи Луганска09:26
- Чебурашка в камуфляже: в соцсетях откровенно издеваются над открытием очередной "наливайки" в оккупированном Донецке09:13
- АТО: оккупанты дважды нарушили перемирие08:44
- У Путина раскрыли планы России по Донбассу08:09
- Что побудило главного российского попа Кирилла (Гундяева) вмешаться в войну на Донбассе? Названа причина странной активности кремлевского архипастыря07:47
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР07:15
Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря
Сегодня утром, 26 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 25 декабря, всего через КПВВ было оформлено 29 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7140 человек и 865 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6930 человек и 1295 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5200 человек и 1095 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 730 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6805 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 80/130;
КПВВ «Марьинка» – 30/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 15/20;
КПВВ «Гнутово» – 100/70.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Юрий: «6:58. На таможне ДНР 40 – льготы, 60 – обычной. На заправке и за киоском МВД уже все забито».
КПВВ «Марьинка»:
Елена: «8:24. Опять нет света на "Каргиле"»;
Анатолий: «8:58. После протяжки [свет] пропал».
О ситуации в других пунктах въезда/выезда пользователи социальных сетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;
в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 30 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус и более 40 легковых автомобилей, на въезд в очереди находились 25 транспортных средств.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, ДНР, ЛНР, пункты пропуска, ГПСУ
- Общественники пожаловались Порошенко на СБУ за пропускную каторгу
- Оккупированный Донбасс отравлен российской пропагандой, но люди уже начинают прозревать
- Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве10:49
- В "ЛНР" очередная пропажа российского "освободителя" "русского Донбасса": мать боевика умоляет помочь в розыске сына-потеряшки10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря10:10
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе09:44
- Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов09:38
- ОБСЕ зафиксировала более 50 танков вблизи Луганска09:26
- Чебурашка в камуфляже: в соцсетях откровенно издеваются над открытием очередной "наливайки" в оккупированном Донецке09:13
- АТО: оккупанты дважды нарушили перемирие08:44
- У Путина раскрыли планы России по Донбассу08:09
- Что побудило главного российского попа Кирилла (Гундяева) вмешаться в войну на Донбассе? Названа причина странной активности кремлевского архипастыря07:47
- Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве10:49
- В "ЛНР" очередная пропажа российского "освободителя" "русского Донбасса": мать боевика умоляет помочь в розыске сына-потеряшки10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря10:10
- Что готовить на новогодний стол, и во что нарядится – чтобы следующий год прошел удачно 10:03
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе09:44
- Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов09:38
- ОБСЕ зафиксировала более 50 танков вблизи Луганска09:26
- Чебурашка в камуфляже: в соцсетях откровенно издеваются над открытием очередной "наливайки" в оккупированном Донецке09:13
- АТО: оккупанты дважды нарушили перемирие08:44
- В Совфеде России предложили снизить крепость водки08:34
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Освобожденные Травневое и Гладосово: остаются вопросы
- Появились важные данные о реинтеграции Донбасса