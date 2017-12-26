Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря

26.12.2017 10:10

Сегодня утром, 26 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 25 декабря, всего через КПВВ было оформлено 29 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7140 человек и 865 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6930 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5200 человек и 1095 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 730 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6805 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 80/130;

КПВВ «Марьинка» – 30/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/20;

КПВВ «Гнутово» – 100/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Юрий: «6:58. На таможне ДНР 40 – льготы, 60 – обычной. На заправке и за киоском МВД уже все забито».

КПВВ «Марьинка»:

Елена: «8:24. Опять нет света на "Каргиле"»;

Анатолий: «8:58. После протяжки [свет] пропал».

О ситуации в других пунктах въезда/выезда пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 30 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус и более 40 легковых автомобилей, на въезд в очереди находились 25 транспортных средств.