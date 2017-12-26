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"Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
Гайдэ Ризаева, бывшая в плену у луганских боевиков, высказала обвинения в адрес депутата Надежды Савченко в том, что та предала Украину и предоставляет террористам информацию. Об этом она написала в ФБ, передает "Диалог.UA".
Ризаева отмечает, что Савченко пытается заменить Кабмин, штаб АТО, СБУ и другие спецслужбы. "Не смеши… Ты не герой! Ты предатель!" – уточняет она. Подчеркнут в посте и тот факт, что Савченко не становится пленной во время своих частых поездок в ОРДЛО. Хотя Ризаева попала во второй раз в плен, когда уже являлась переговорщиком по обмену пленными.
Она подозревает, что в ходе поездок нардеп сливает какую-то информацию сепаратистам. Ризаева заодно указала, что в криминальном мире Савченко "не уважают". В качестве пояснения женщина приводит закон Савченко, называя его дебильным, потому как он дает свободу убийцам, насильникам и сепаратистам. В завершение Ризаева заявила, что Савченко – "лампочка, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве".
Ранее Надежда Савченко в телеэфире заявила, что намерена и в дальнейшем посещать ОРДЛО. По ее словам, в ходе поездок она разыскивает пленных и договаривается с боевиками об обмене.
Теги: Донбасс, Путин, СБУ, Кабмин, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, Надежда Савченко
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