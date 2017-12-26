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Захарченко "помиловал" украинских пленных для обмена 27 декабря
Так называемый глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "помиловал" украинских пленных военнослужащих. Об этом сообщили РИА "Новости".
Скорее всего речь идет о 74 украинцах, которые содержатся в плену у незаконных вооруженных формирований. Их обменяют на 306 арестованных или осужденных сторонников "Л/ДНР", обвиненных в терроризме, убийствах или посягательстве на территориальную целостность Украины.
- Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять, - заявил Захарченко.
"Глава" "ДНР" также заявил, что обмен состоится 27 декабря около 13:00. Место процедуры пока не разглашается.
20 декабря члены Трехсторонней контактной группы подтвердили свои намерения договориться об обмене пленными до нового года.
В интервью для "КП в Украине" Виктор Медведчук подробно рассказал, как проходит процесс переговоров об обмене пленными, какие возникают трудности и прочее.
КСТАТИ
Ученого Козловского родные надеются увидеть до Нового года
Известный ученый-религиовед Игорь Козловский находится в плену так называемой ДНР с 27 января 2016 года. В его шкафу нашли якобы две гранаты. Эксперты полагают, что ученого арестовали просто ради обмена на нескольких "своих".
Теги: Донбасс, обмен, Новый год, ДНР, Захарченко, Минские договоренности, пленные
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