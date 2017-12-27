Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!

27.12.2017 12:15

Програма буде презентована більше ніж в сорока населених пунктах зони АТО. Для нас надзвичайно важливо, аби різдвяна історія допомогла дітям відчути святковий настрій.

Будемо раді бачити журналістів вашого видання на заході.

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Населені пункти Донецької області, в яких пройде мюзикл:

• Новотроїцьке - 07.01.2018 о 10:00 в приміщенні Будинку культури;

• Володимирівка - 07.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;

• Первомайське - 07.01.2018 о 14:00 в Будинку культури за адресою вул.Паркова,1а;

• Миронівський - 08.01.2018 в приміщенні школи (Час уточнюється.

За оновленнями слідкуйте на сторінці Центр взаємодопомоги «Спасемо Україну» у Facebook);

• Вугледар - 08.01.2018 о 10:00 в приміщенні КДЦ;

• Велика Новосілка - 08.01.2018 о 14:00 в приміщенні КСК;

• Новгородське - 08.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;

• Новгородське - 08.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;

• Торецьк - 09.01.2018 о 14:00 в приміщенні Музичного училища;

• Костянтинівка - 09.01.2018 о 10:00 за адресою вул.Ломоносова,164;

• Чермалик - 09.01.2018 о 11:00 в приміщенні школи;

• Донське - 09.01.2018 о 15:00 в приміщенні Будинку культури;

• Світлодарськ - 09.01.2018 в приміщенні Будинку культури (Час уточнюється.

За оновленнями слідкуйте на сторінці Центр взаємодопомоги «Спасемо Україну» у Facebook);

• Залізне - 10.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;

• Щербинівка - 10.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;

• Північне - 10.01.2018 о 17:00 за адресою вул.Народна,15;

• Мирне - 10.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;

• Верхнеторецьке - 11.01.2018 о 12:00 в Будинку культури;

• Бахмут - 12.01.2018 о 10:00 в приміщенні Будинку культури;

• Сіверськ- 12.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;

• Дачне- 13.01.2018 о 12:00 в приміщенні школи.

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