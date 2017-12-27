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Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!
Програма буде презентована більше ніж в сорока населених пунктах зони АТО. Для нас надзвичайно важливо, аби різдвяна історія допомогла дітям відчути святковий настрій.
Будемо раді бачити журналістів вашого видання на заході.
Слідкуйте за анонсами на нашій сторінці у Facebook - https://www.facebook.com
Населені пункти Донецької області, в яких пройде мюзикл:
• Новотроїцьке - 07.01.2018 о 10:00 в приміщенні Будинку культури;
• Володимирівка - 07.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;
• Первомайське - 07.01.2018 о 14:00 в Будинку культури за адресою вул.Паркова,1а;
• Миронівський - 08.01.2018 в приміщенні школи (Час уточнюється.
За оновленнями слідкуйте на сторінці Центр взаємодопомоги «Спасемо Україну» у Facebook);
• Вугледар - 08.01.2018 о 10:00 в приміщенні КДЦ;
• Велика Новосілка - 08.01.2018 о 14:00 в приміщенні КСК;
• Новгородське - 08.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;
• Новгородське - 08.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;
• Торецьк - 09.01.2018 о 14:00 в приміщенні Музичного училища;
• Костянтинівка - 09.01.2018 о 10:00 за адресою вул.Ломоносова,164;
• Чермалик - 09.01.2018 о 11:00 в приміщенні школи;
• Донське - 09.01.2018 о 15:00 в приміщенні Будинку культури;
• Світлодарськ - 09.01.2018 в приміщенні Будинку культури (Час уточнюється.
За оновленнями слідкуйте на сторінці Центр взаємодопомоги «Спасемо Україну» у Facebook);
• Залізне - 10.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;
• Щербинівка - 10.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;
• Північне - 10.01.2018 о 17:00 за адресою вул.Народна,15;
• Мирне - 10.01.2018 о 10:00 в приміщенні школи;
• Верхнеторецьке - 11.01.2018 о 12:00 в Будинку культури;
• Бахмут - 12.01.2018 о 10:00 в приміщенні Будинку культури;
• Сіверськ- 12.01.2018 о 14:00 в приміщенні Будинку культури;
• Дачне- 13.01.2018 о 12:00 в приміщенні школи.
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВЗАЄМОДОПОМОГИ «СПАСЕМО УКРАЇНУ»
Теги: Донбасс, дети, праздник
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