Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения

27.12.2017 17:18

Практически весь 2017-й силы АТО медленно, но верно, возвращали землю Донбасса под контроль Украины. Оккупантов выдавливали то с одного, то с другого участка фронта. Из «серой зоны» выводили целые населённые пункты. Так что вполне можно говорить, что этот год проходил под знаком освобождения. И завершается также - наконец, произведён «большой обмен пленными». Освобождены более 70 человек, которых гибридные войска захватчиков держали в заложниках. Будем надеяться, положительные тенденции продолжатся и в 2018-м, приближая столь желанное освобождение всей украинской земли.

Продвижение вперёд

Первый серьёзный удар по оккупантам произошёл зимой в районе Авдеевки. Тогда бойцы 72-й отдельной механизированной бригады выбили противника с позиции «Алмаз» в «серой зоне». Позже её переименовали в позицию «Орёл» - в честь позывного капитана Андрей Кизило, погибшего в тех боях.

Пытаясь вернуть утраченное, гибридные войска задействовали весь спектр вооружения. Из миномётов, танков, пушек и РСЗО «Град» били не только по опорным пунктам сил АТО, но и непосредственно по Авдеевке. Были многочисленные разрушения и жертвы. Но и воины, и город устояли… А авдеевская «промка» (промышленная зона, где расположены позиции ВСУ), продолжала вписывать легендарные страницы в свою историю, став таким же символом мужества защитников Украины, как и ДАП - донецкий аэропорт.

Также в течение года силы АТО потеснили противника на Светлодарской дуге. Это было сделано в несколько заходов. Летом появилось сообщение, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады продвинулись вперёд примерно на 1,5 км в «серую зону» ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции. «Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволит лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны», - отмечали представители 93-й ОМБр.

Здесь тоже были сильные бои. И потери… Но оккупанты теряли куда больше…

В конце ноября в районе всё той же Светлодарской дуги украинские подразделения взяли под контроль находившиеся ранее в «серой зоне» населённые пункты Травневое и Гладосово.

1 декабря пришла новость, что и у Верхнеторецкого украинские военные «улучшили тактическое положение».

Понятно, что эти продвижения - не столь масштабны, как освобождение крупных городов летом 2014-го. Но и ситуация сейчас иная. Так что мы рады каждому отвоёванному метру земли. И каждому прозревшему земляку.

Долгожданный обмен

Обмен пленными был заблокирован более года. С мёртвой точки всё сдвинулось после того, как 15 ноября президент России Владимир Путин и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук (кум Путина, лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа») встретились в Ново-Иерусалимском монастыре в российском городе Истре. После той встречи Путин пообещал, что обсудит вопрос обмена пленными между официальным Киевом и ОРДЛО с главарями «ДНР» Александром Захарченко и «ЛНР» Игорем Плотницким.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин якобы переговорил с Захарченко и Плотницким по телефону, и те «вдруг» поддержали инициативу обмена пленными.

16 ноября Плотницкий поручил подготовить обмен пленными с Украиной. В этот же день аналогичное поручение отдал и Захарченко.

После ноябрьского «переворота» в «ЛНР», место главной местной марионетки Кремля в ОРЛО занял Пасечник. Что, впрочем, не повлияло на общую картину - все вопросы решаются в Москве, а не в фейковых «народных республиках».

25 декабря член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила: «Был ряд несогласованных вопросов, таких как верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированных территориях, те, кто уже отбыл наказание (срок истёк в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения), другие. После непростых переговоров удалось снять большинство из этих вопросов».

По её словам, украинская сторона готова в ближайшее время передать 306 запрашиваемых оккупантами Донбасса граждан, чтобы освободить 74 украинца. При этом Геращенко подчеркнула, что в лапах захватчиков осталось ещё много заложников. «Мы должны освободить всех», - отметила она.

27 декабря долгожданный обмен состоялся. За день до этого президент Украины встретился с родственниками пленных. Он пообещал, что каждому из освобождённых украинцев будет предоставлена надлежащая медицинская помощь. Правительству поручено предоставить им и их семьям материальную помощь для того, чтобы «облегчить их адаптацию».

Альтернативы «Минску» пока нет

В уходящем году неоднократно хоронили Минские договорённости. И в смысле их несоблюдение агрессором (все вопросы были к России, а не к её марионеточным режимам). И в смысле самого Минска как места встреч. Беларусь открыто играет на стороне РФ (тут вам и совместные военные учения на белорусской территории, и задержания в Минске украинцев российскими спецслужбами). И воспринимать её как площадку для переговоров (равно как Россию в качестве «миротворца») - это, конечно, издевательство.

Но альтернативы особой нет… Хлопнуть дверью - не выход. Этим мы лишь отдалим разрешение конфликта, который и так длится непозволительно долго…

«Вы считаете, что другие форматы будут более успешными, если одна сторона не хочет вообще вести диалог? Нет другого формата, поэтому все поддерживают минский», - заявила критикам на этой неделе заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По её словам, пока Россия отказывается от более конструктивного диалога, «Минск» будет основным в переговорах по Донбассу.

Зеркаль напомнила, что в этом году параллельно с «Минском» заработал формат с участием специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Мы стараемся использовать все форматы на всех площадках, и только так оно работает. Оно не работает в отрыве от остальных вопросов, связанных с внешней политикой и с кризисами, которые происходят в мире, потому что мы не живём в отдельном мире, мы живём в глобальном мире, - заявила дипломат. - И Россия является игроком в различных конфликтных зонах. И то, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на последней министерской конференции сказал, что для них важнейшим вопросам безопасности является вопрос Украины, я считаю большим шагом вперёд».

Отметим, что Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, действительно, назвал приоритетным вопросом для США «прекращение насилия» на Донбассе, уровень которого в уходящем году вырос по сравнению с 2016-м на 60%. Он сообщил, что Вашингтон и Москва работают над решением вопроса о введении миротворцев ООН. Очередной телефонный разговор, в котором стороны коснулись выполнения Минских договорённостей, произошёл между Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во вторник.

На данный момент Россия продолжает всячески тормозить разрешение конфликта. Оружие, боеприпасы, наёмники и кадровые войска бесконечным потоком идут на оккупированный Донбасс. А из Кремля несутся набившие оскомину призывы решать «политическую часть» Минских соглашений (особый статус Донбасса, амнистия).

В свою очередь, Украина и её западные союзники стоят на своём. Без прекращения огня, вывода оккупационных войск и ввода международной миротворческой миссии ООН (на всю временно неподконтрольную территорию, включая попранную украино-российскую границу), говорить о прочих пунктах «Минска» бессмысленно. А уж тем более - с главарями «ДНР» и «ЛНР», которых Кремль может менять, как перчатки (что и было доказано в случае замены Плотницкого на Пасечника).

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что предложение ввести миротворцев на всю территорию ОРДЛО равнозначно «введению на Донбасс оккупационной администрации», пояснил: «Речь не идёт об администрации ООН или об оккупационной силе, она не будет блокировать границу между Украиной и Россией. Наоборот её задачей будет создать зону безопасности, определённый контроль над территорией, чтобы на ней мог воцариться мир, чтобы был доступ к гуманитарной помощи, чтобы наступила нормализация, состоялись выборы, были имплементированы Минские договорённости».

Но пояснять что-то можно тому, кто желает слышать. А это - не тот случай…

Относительное перемирие

Несмотря на то, что полного прекращения огня в зоне АТО нет, начавшееся с 23 декабря «новогоднее перемирие» значительно сократило обстрелы.

Практически замолчал крупный калибр (у гибридных оккупационных войск ещё случается «миномётная истерика», но редко), в разы упало количество обстрелов. Ранее их было в среднем два десятка в сутки (9 декабря так и вовсе рекордные 39), сейчас же - до десяти. 25 декабря противник нарушил режим тишины всего два раза.

К сожалению, в рядах украинских воинов даже после перемирия есть потери. И снайперский огонь противника сказывается, и редкие миномётные атаки. Под ударами, несмотря на «тишину», оказывались позиции сил АТО у Луганского, Светлодарска, Авдеевки, Лебединского Верхнеторецкого, Крымского, Каменки, Красногоровки, Павлополя, Станицы Луганской, Новолуганского, Золотого, шахты Бутовка.

Андрей ПИТОНОВ.