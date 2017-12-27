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Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев
27.12.2017 15:25
Освобожденных из плена боевиков украинцев вечером 27 декабря доставят самолетом в Киев на территорию военной площадке аэродрома "Борисполь", передает ЗН.
Как сообщило Министерство обороны, сегодня в 18:00 состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Также на встречу прибудут родственники и близкие освобожденных.
Как известно, сегодня должен состояться обмен пленными в формате "306 на 74" с украинской стороны и со стороны боевиков ОРДЛО. По данным СМИ, обмен состоится на КПВВ "Майорское" в районе Горловки Донецкой области.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, обмен пленными
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