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Из 306 человек, которые изначально готовились к обмену, 31 – отказался возвращаться в ОРДЛО
Сегодня действительно очень позитивный день, ведь долгожданный обмен пленными состоялся. 74 наших пленника, наших героя на свободе. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Денис Казанский, радостно, что теперь на свободе люди, которых он знает лично – Игорь Козловский и Владимир Фомичев. Блогер отмечает, что, к сожалению, в плену до сих пор остается журналист Стас Асеев. По какой-то причине его отказались освобождать. Сейчас все, сжав кулаки, верят, что следующий обмен также состоится скоро, и оставшиеся пленные тоже будут освобождены.
Денис Казанский отмечает, что во всех СМИ изначально называлась информация о том, что в обратном направлении изначально должны были уехать 306 человек, но уехало всего 237. Остальные были освобождены украинской стороной, но отказались ехать в ОРДЛО и предпочли остаться на территории «карателей» и «фашистов» и жить дальше по законам этих самых «карателей» и «фашистов».
Журналист отмечает, что тот факт, что 31 человек, причастен к сепаратизму, отказался возвращаться в так называемые «ДНР» и «ЛНР» говорит лишь о том, что тот «русский мир», который построили на Донбассе уже дает трещину, из него пытаются вырваться даже сами сепаратисты.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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