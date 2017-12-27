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Медведчук озвучил формулу следующего масштабного обмена пленными
Член трехсторонней контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук, также являющийся кумом президента России Владимира Путина, в эфире телеканала НТВ заявил, что на Донбассе будет проведен следующий масштабный обмен пленными, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».
В частности, 27 декабря Медведчук заявил: «На второй этап будет переведено определенное количество человек – на сегодняшний день сегодня это семьдесят четыре человека, которые удерживаются украинской стороной, а также 29 человек – находящиеся на территории Луганска и Донецка, которые были установлены и разыскиваются Украиной».
По словам Медведчука, второй этап обмена пленными будет проходить после завершения сегодняшнего процесса обмена по формуле «306 на 74». Он добавил: «Процедура первого обмена пленными займет несколько часов – от двух до четырех. Так долго, ведь количество людей большое, более 300 человек. Нужно установить анкетные данные, документы тоже необходимо проверить». В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что в настоящее время боевики удерживают около 160 украинцев. Однако за период полутора года террористы подтвердили всего 97. Остальных и дальше придется искать.
Теги: Донбасс, Медведчук, обмен пленными
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