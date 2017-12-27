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Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"
Некоторые пленные боевики отказывают возвращаться на территорию "ДНР" и "ЛНР"
На Донбассе начался процесс освобождения пленных. Первыми начали обмениваться заложниками с боевиками т. н. "ЛНР", после этого последует обмен с "ДНР".
Об этом сообщает "Громадське".
Как рассказала омбудсмен Валерия Лутковская, украинская сторона не привезла 46 боевиков, которые были указаны в числе 306 для обмена, так как ранее были освобождены из-под стражи после отбывания наказания.
Кроме того, стало известно об отказниках, которых привезли на обмен, однако они не изъявляют желания возвращаться в "ЛНР/ДНР" – таких около 10-15 человек. По словам омбудсмена, каждого пленника будут опрашивать представители Красного Креста, хотят ли они возвращаться.
Что касается украинских заложников, то на подконтрольную Украине территорию из "ЛНР" прибыли 3 автобуса с 16 украинцами. Среди освобожденных из плена Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев. Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек.
Далее, по процедуре, происходит верификация списков с "ДНР".
Как сообщалось, в Киеве готовятся встречать освобожденных украинцев. Активисты рассказали, как и где будут их встречать. Стало известно, что их привезут самолетами на военный аэродром в Борисполе. До места прибытия освобожденных украинцев будут ходить маршрутки, а также люди предлагают подвезти на машине.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко рассказывал, как готовили освобождение заложников. Глава государства назвал освобождение украинских пленников своей главнейшей задачей.
Теги: Донбасс, обмен, военнопленный, ДНР, ЛНР
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- На Донбассе начался масштабный обмен пленными15:10
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