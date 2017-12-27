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Обмен пленными: Порошенко с послом Франции срочно вылетели на Донбасс
27.12.2017 17:33
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что президент Украины Петр Порошенко направляется на место обмена заложников. Об этом французский дипломат сообщила в микроблоге "Твиттер", передает УНИАН.
"Президент Порошенко разговаривает по телефону с освобожденными на борту вертолета, который должен доставить нас на место обмена", - заявила Дюмон. При этом она не уточнила, куда именно должен приземлиться вертолет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Порошенко, обмен пленными
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