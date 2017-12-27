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Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
Военный корреспондент террористической «ДНР» Геннадий Дубовой заявил, что боевики из таких как пропагандист «ДНР» Константин Долгов отступают на оккупированном Донбассе
Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer, который специализируется на мониторинге незаконных вооруженных формирований.
«В последнее время у меня постоянно спрашивают, кто такой Константин Долгов и почему он поливает грязью нашу Республику. Отвечаю. Он – никто. Нуль. Не бывший ни в одном бою. Тупой массовик — затейник. Из-за таких, как он мы проиграли в Харькове. Из-за подобных ему мы отступаем на всех фронтах. Почему Республика ему платила деньги… простите… Не знаю. Спросите у руководства Республики. Мне Никто и никогда не платил. Этот пост – ответ на надоевшие вопросы, и только», — цитирует блогер со ссылкой на военного корреспондента террористической «ДНР».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
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