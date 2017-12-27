Политолог: пока без единого выстрела Порошенко уже нанес удар по международным позициям Москвы

27.12.2017 15:13

Американские противотанковые ракеты «Джавелин» резко увеличивают расходы на войну для нашего врага. Один выстрел стоит 80 тысяч долларов, но стоимость танка, который он уничтожает Т-90 в разы дороже – 4 миллиона долларов.

Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский блогер и политолог Виктор Уколов.



По его словам, поставка американского летального оружия – недвусмысленный сигнал со стороны США в Москву о поддержке Украины и бескомпромиссность позиции по восстановлению территориальной целостности нашей страны. Политолог предполагает, что, возможно Владимир Путин долго ждал уступок со стороны Дональда Трампа, теперь он видит, что уступок не будет и Россия будет вынуждена выполнять свою часть договоренностей. Трамп и так сделал для Путина очень много, как мог пытался отсрочить передачу Украине летального оружия.



Виктор Уколов отметил, что, естественно, не без помощи Вашингтона, но пока без единого выстрела Петр Порошенко уже нанес удар по международным позициям Москвы.