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Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК
Возвращение российских офицеров в СЦКК на Донбассе станет возможным только после того, как будет выполнен ряд условий.
Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию «Коммерсант». По словам чиновника, решение об отзыве российских офицеров из Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) не было внезапным.
«Мы направили в МИД Украины четыре ноты, в которых потребовали прекратить ущемлять права наших офицеров, находящихся на украинской территории. Это тем более актуально, что создание самого СЦКК произошло по инициативе Киева в 2014 году. Подразумевалось, что в этом центре будут работать и представители Донецка и Луганска, но в 2015 году Киевотказался от их».
Также Карасин добавил, что спустя некоторое время начались унижения российских офицеров. «Речь идет о бытовых вопросах, досмотрах на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения. Терпеть это было нереально», – заявил Карасин. Он добавил, что МИД РФ не получил ответов на свои ноты, поэтому было принято оправданное решение отозвать российских офицеров.
Теги: Россия, Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР
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- Обмен пленными: люди из списков боевиков отказываются возвращаться на территорию ОРДЛО14:30
- Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения13:48
- Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК12:35
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