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В Донецке школьники сдали учителя, который назвал бандитами «власти» «ДНР»
Школьники из оккупированного пророссийскими боевиками Донецка, можно сказать, сдали сотрудникам так называемых спецслужб самопровозглашенной «ДНР» собственного учителя и основателя лицея «Коллеж» Григория Штейна, открыто назвавшего бандитскими военные формирования «республики», передает replyua.net. Издание «Остров» сообщает, что донос был осуществлен в виде выложенной в Сеть записи, на которой известный педагог-новатор старается доказать ученикам, что нынешняя власть, которая установилась на оккупированной части Донецкой области, является властью бандформирований.
Вместе с тем, дети активно возражали ему заезженными заявлениями о продовольственной блокаде «ДНР» и обещаниях Петра Порошенко заставить детей «республики» сидеть в подвалах вместо того, чтобы ходить в школу.
Следует отметить, что в «ДНР» это видео уже стало причиной шквала критики в адрес учителя и положило начало его травли. «Расстрелять. Буднично, без помпы. Так чтобы могилку его даже не искали», — предложили в социальных сетях сторонники «республики» способ наказания для педагога, не побоявшегося высказать свое мнение. Однако по этому видео нельзя установить точную дату попытки воспитательной беседы с юными сторонниками террористической «ДНР».
Теги: Донецк, Донбасс, школа, ДНР
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