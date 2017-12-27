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В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков
Сегодня. 27 декабря, успешно завершился масштабный обмен пленными с боевиками ОРДЛО, и в СБУ напомнили о тех украинцах, которых продолжают ужерживать на оккупированной части Донбасса и в России. Об этом пишет пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны-агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года: Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ", – сообщили в СБУ.
По данным украинской спецслужбы, всего заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, а также десятки – в России.
"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", – подчеркнул глава СБУ Василий Грицак. Как сообщается, глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.
Напомним, 27 декабря на Донбассе началось освобождение заложников, и первыми украинская сторона обменялась с боевиками т.н."ЛНР". В результате обмена на подконтрольную Украине территорию вернулись 16 человек, а боевикам передали 99 человек. Стоит отметить, что не все лица, подлежащие обмену, хотели возвращаться в "Л/ДНР".
Позже стало известно, что процесс обмена успешно завершился - на свободу из застенков боевиков вышли 74 украинских узника, а украинская сторона передала боевикам 238 человек: 165 – т.н."ДНР" и 73 – т.н."ЛНР".
Как сообщалось, в Киеве готовятся встречать освобожденных украинцев. Активисты рассказали, как и где будут их встречать. Стало известно, что их привезут самолетами на военный аэродром в Борисполе. До места прибытия освобожденных украинцев будут ходить маршрутки, а также люди предлагают подвезти на машине.
Накануне обмена Петр Порошенко рассказывал, как готовили обмен пленными. Глава государства назвал освобождение украинских пленников своей главнейшей задачей.
Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, ЛНР, боевики
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