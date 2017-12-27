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"Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС
27.12.2017 20:34
По данным группы "Информационное сопротивление", боевикам, несущим службу на пунктах пропуска «ДНР» на линии разграничения, были предоставлены списки жителей на территории, контролируемой «ДНР», которые получили кредит в «центральном республиканском банке ДНР» или значительную финансовую помощь от фонда «Единый Донбасс».
Списки распространены с целью недопущения выезда получателей указанных средств на подконтрольную украинской власти территорию.
ИС
Теги: Донбасс, банк, кредит, ДНР, ОРДО
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