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Архив - Донецкая область

"Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС

27.12.2017 20:34
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"Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", боевикам, несущим службу на пунктах пропуска «ДНР» на линии разграничения, были предоставлены списки жителей на территории, контролируемой «ДНР», которые получили кредит в «центральном республиканском банке ДНР» или значительную финансовую помощь от фонда «Единый Донбасс».

Списки распространены с целью недопущения выезда получателей указанных средств на подконтрольную украинской власти территорию.

ИС



Теги: Донбасс, банк, кредит, ДНР, ОРДО
 
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