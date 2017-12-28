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68% вимушених переселенців готові відбудовувати окуповані території після їх повернення до України
У Києві представили результати нових соціологічних досліджень щодо питань інтеграції та примирення в українському суспільстві.
Більш ніж половина опитаних переселенців за певних умов розглядають можливість повернення у міста, де жили до військового конфлікту, при цьому 68% опитаних стверджують, що готові брати участь у відбудові та розвитку окупованих територій після їх повернення під контроль України. Про свідчать результати дослідження, яке проводил український офіс міжнародного дослідницького агентства IFAK INSTITUT на замовлення Карітасу України.
28 % учасників дослідження вказали, що однозначно хотіли б повернутися у своє житло після деокупації, 27 % розглядають можливість повернення, але остаточно не вирішили, 37 % планують залишитись там, де мешкають після переселення.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, восстановление, оккупация, переселенцы
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