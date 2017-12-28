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Архив - Донецкая область

Из штаба АТО пришла хорошая новость

28.12.2017 08:58
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Из штаба АТО пришла хорошая новость

На Донбассе после проведения масштабного обмена пленными наблюдается значительное снижение обстрелов со стороны боевиков.
Об этом говорится с сообщении на странице Facebook пресс-центра штаба АТО.
"На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении" – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили легкие травмы. Их жизням на данный момент ничто не угрожает.
Украинские военные не открывали огонь в ответ, соблюдая режим перемирия.



Теги: Донбасс, новости, штаб, АТО
 
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