Мама боевика "ДНР" решила на украинском КПВВ, что ее сын может пройти без очереди, как "командир танка"

28.12.2017 14:10

Боевик незаконного вооруженного формирования «Оплот» пытался пересечь линию разграничения на КПВВ Новотроицкое вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию. У мужчины изъято военный билет и удостоверения, выданные террористической организацией.

27 декабря во время прохождения контроля в пункте пропуска сотрудники Волновахского отдела полиции услышали, как женщина, которая двигалась с временно оккупированного Донецка, говорит, что у нее есть льготы, поскольку ее сын - «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки, сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области, передает 62.ua.

Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в полку особого назначения в составе бандформирования «Оплот». В 2014-15 годах находился на передовых позициях в селе Ясное, что вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села.

В танковое подразделение житель Донецка поступил вслед за соседом. Короткие обучения - и новобранцев отправили на «передок». Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте.

Начале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе. «На смену нам со старыми «64-ками» в Ясное прислали молодежь на новых машинах, Т-72», - рассказывает участник НВФ.

Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска и следствия. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.