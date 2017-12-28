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Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт
2017 год мало отличается от предыдущего, хотя по некоторым параметрам он прошел еще хуже. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.
По словам нашего собеседника, никаких изменений по сравнению с прошлым годом на фронте не произошло: даже количество потерь осталось не прежнем уровне.
«Я боюсь, что Министерство обороны потери, особенно не боевые, засекретит в этом году, чтобы не шокировать население, потому что в 2016-м году не боевые потери превысили боевые», - говорит аналитик.
По словам Жданова, в 2017 году мы так и не увидели программы реформы армии: ни модели, ни календарного плана, ни программы государственного перевооружения армии, ни перехода на стандарты НАТО.
«Я считаю, что 2017 год прошел в стагнирующем состоянии, потому что есть данные (они неофициальные), что укомплектованность ВСУ упала, снизилась, появились даже проблемы с призывом - набрать 14 тысяч призывников по всей стране оказалось проблематично. Президент даже вынужден был в августе впервые за весь постреволюционный период объявлять дополнительный призыв, чтобы набрать необходимое количество. Поэтому скажу, что 2017 год от предыдущего, наверное, можно сказать, не отличается, хотя по некоторым параметрам он хуже прошел», - констатирует аналитик.
Также собеседник издания обращает внимание на то, что в 2017 году ВСУ и Минобороны освоили 350 млн долл., которые были выделены из бюджета США.
«Об этом вообще как-то никто не вспоминает, и вообще очень сложно оценить, где эта военная помощь, куда она пошла. Я бы сказал, что по западным странам прогресс огромный: Чехия сняла запрет на поставки летального оружия, Канада включила Украину в список стран, которым можно поставлять летальное оружие, США наконец-то созрели поставлять нам летальное оружие. Но все почему-то ставят любую помощь - финансовую, экономическую, политическую, военную - в зависимость от продвижения реформ в Украине, в первую очередь - борьбы с коррупцией. Фактически они вынуждают нас либо начать борьбу с коррупцией, либо получать помощь. Сейчас даже есть информация о том, что МВФ не хочет присылать сюда свою рабочую группу. Им уже тут не расскажут сказку о великих 144 реформах, они хотят видеть результаты», - добавляет Жданов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, Минобороны
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