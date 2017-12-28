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МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
28.12.2017 16:39
Жители оккупированной части Донбасса возмущены действиями оператора мобильной связи «Водафон».
По их словам, ранее все абоненты на оккупированных территориях пользовались более дешевыми тарифами, а теперь будут принудительно переведены на ежедневную абонплату в 3 гривны, что в среднем составляет 90 гривен в месяц.
При этом в «Водафоне» к оккупированной территории отнесли и прифронтовые украинские населенные пункты — Торецк и Авдеевку. Жители данных городов возмущены вдвойне. Теперь они «обрывают» телефоны и сайт оператора, угрожая пожаловаться в Киев.
Источник Донпресс
Теги: Донбасс, МТС, тарифы, ОРДЛО
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