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Архив - Донецкая область

МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО

28.12.2017 16:39
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МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО

Жители оккупированной части Донбасса возмущены действиями оператора мобильной связи «Водафон».
По их словам, ранее все абоненты на оккупированных территориях пользовались более дешевыми тарифами, а теперь будут принудительно переведены на ежедневную абонплату в 3 гривны, что в среднем составляет 90 гривен в месяц.
При этом в «Водафоне» к оккупированной территории отнесли и прифронтовые украинские населенные пункты — Торецк и Авдеевку. Жители данных городов возмущены вдвойне. Теперь они «обрывают» телефоны и сайт оператора, угрожая пожаловаться в Киев.

Источник Донпресс



Теги: Донбасс, МТС, тарифы, ОРДЛО
 
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