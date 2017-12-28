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На Донбассе пенсионер подарил квартиру сироте
В Лимане 85-летний Аркадий Бояров подарил свою двухкомнатную квартиру сироте. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на исполком города.
Как рассказали местные власти, сам мужчина решил жить у родственников.
"Я хочу подарить эту квартиру ребенку-сироте, чтобы он уверенно рос, идя к своей цели, зная, что есть человечность и доброта. Я уверен, мои пожелания найдут эхо в детской душе. Желаю будущему владельцу крепкого здоровья, жизненной мудрости и ежедневно воспитывать в себе доброту, отзывчивость по отношению к себе и окружающим друзей. Делайте добро людям, и оно вернется к вам в двойном размере, сторицей", – пояснил Аркадий Бояров мотивы своего поступка.
Мужчина написал заявление с просьбой принять его жилье в коммунальную собственность. В итоге общественная жилищная комиссия провела работу и определила следующим жильцом квартиры Альбину Иванюк. 23-летняя девушка до сих пор не может поверить своему счастью.
"С 6-летнего возраста я сама, моя мать умерла и я оказалась в приюте. Сейчас я учусь в Бахмуте и воспитываю сына Матвея, ему 2,5 годика. Я очень благодарна Аркадию Анатольевичу за такой подарок, действительно. Для меня этот человек и его решения стали подтверждением, что чудеса случаются, а мечты сбываются", – говорит Альбина.
Теги: Донбасс, пенсионер, сирота, квартира, Лиман (Красный Лиман)
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- Террористы подорвались на собственных минах16:02
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