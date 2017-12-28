На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО

28.12.2017 10:55

Российские террористы только на словах говорят о готовности соблюдать "перемирие", но на деле с момента наступления очередного "рождественского режима прекращения огня" еще ни разу не сдержали данные в Минске обещания относительно "перемирия". За минувшие сутки боевики совершили четыре вооруженные провокации в отношении сил АТО, передает "Диалог.UA".

Все обстрелы оккупантов были совершены на донецком направлении, двое бойцов ВСУ получили ранения. В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что террористы применили против украинских защитников пулеметы, гранатометы. Под обстрел попали расположения ВСУ около Каменки, Авдеевки и Водяного.

Нарушений на других участках фронта не зафиксировано.