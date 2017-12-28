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“Необходима двойка”: “шестерка” Кремля Захарченко рассказал, что нужно сделать Киеву, чтобы Кремль прекратил эскалацию на Донбассе
Главарь террористической “ДНР” Александр Захарченко отреагировал на инициативу Киева перенести место переговоров Трехсторонней контактной группы с Минска в другой город. Он заверил, что остановить кровопролитие это не поможет. Об этом сообщил "Диалог.UA", ссылаясь на LIGAnews.
Стоит отметить, что Киеву разонравился Минск из-за голосования в Совбезе ООН против резолюции по оккупированному Крыму. Было предложено перенести место встречи группы. Однако Захарченко идея пришлась не по душе.
Он заявил, что снизить кровопролитие на Донбассе его убедит только разговор с Киевом без посредников в лице РФ и других стран. Заявление главаря “ДНР”, являющегося “ретранслятором” воли Кремля, весьма красноречиво.
Путинский режим почти уничтожен санкциями Запада и стремиться избавиться от позорного статуса стороны конфликта. Для этого из СЦКК и были выведены ранее российские офицеры.
Теги: Донбасс, Киев, Крым, Российская Федерация, ООН, ДНР, Захарченко, Минские договоренности
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